أشقاء محمد رمضان يلفقون له قضية سرقة في الحلقة الثالثة عشر من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بالقبض على محمد رمضان (رضوان البرنس)، بعد تفتيش شقته من قبل الشرطة، يكتشفون مبلغ مالي كبير بجانب سلاح في فرن البتاجاز، وخلال تحقيق النيابة يُتهم (رضوان) بالسرقة تحت تهديد السلاح.

وتشهد الحلقة إعتراف اشقائه بالزور أمام النيابة بسرقة أموال (المعلمة فدوة) تحت تهديد السلاح، وقرار النيابة بحبس (رضوان) ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وتتوالى الأحداث بإتصال (رضوان) بوالد زوجته نجلاء بدر (لبنى) ليكلفه بعدم رؤية أشقاءه لإبنته مريم، وبالفعل يذهب محمد

علاء (ياسر) بصحبة شقيقته رحاب الجمل (عبير) إلى منزل والد لبنى لكي يتمكنوا من أخذ مريم لتخلصوا منها مثل ما تخلصوا من والدتها و شقيقها، ولكن جدها يخبئها وينكر تواجدها في البيت.

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وتنتهي أحداث الحلقة بوضع يد (فتحي) على ورشة (رضوان البرنس) أمام أعين أهل المنطقة، و زيارة روجينا (المعلمة فدوة) لزوجة (فتحي) الأولى دنيا عبد العزيز (شيماء) وتخبرها بأنها ضرتها .

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس"

الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

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