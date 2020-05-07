اليوم.. سهرة موسيقية للطفي بوشناق بصالون القاهرة الدولي

سهرة موسيقية خاصة للفنان التونسي لطفي بوشناق من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون.
بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة دكتور هيثم علي الحاج، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة، عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي، في العاشرة مساء اليوم الخميس 14 رمضان،
كما تبث السهرة على صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.
يدير الأمسية الشاعر محمد حميدة، والفنانة التشكيلية مها السباعي من سوريا، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزءين، عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.
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