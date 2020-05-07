تعرف علي الأفلام المشاركة في مهرجان "ريف آرت"



أعلن مهرجان ريف آرت للأفلام العمودية عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان و يبلغ عددها عشرة أفلام وهي: (حالة قلق لـأنس عوض، أسبوعين لـأمين إسماعيل، دخل الحرامي لـفرح نوير، المكالمة لـمينا ماهر ومينا نادر، غياب لـريم أسامة، مجتمع اليوم لـفريدة مبروك، سررت بلقائك لـماريان مجدي، منتصف الليل لـإبرام جرجس، الصندوق لـأحمد الرماد، وليمبو لـأحمد سمير).

وكانت عروض الأفلام قد بدأت اليوم الثلاثاء 5 مايو علي صفحات المهرجان علي فيسبوك وانستجرام، وستكون متاحة لمدة 48 ساعة فقط، وجائزة الجمهور سوف تمنح للفيلم الذي يحصل على أكبر عدد من اللايكات على صفحات المهرجان على فيسبوك وانستجرام مجمعين أثناء ساعات العرض الـ48، وذلك يوم الخميس 7 مايو.

مهرجان ريف آرت هو أول مهرجان للأفلام العمودية في مصر والتي لا تحتاج لتنفيذها سوى أن تدير عدسة الكاميرا أو الموبايل 90 درجة مئوية وتبدأ التصوير، وكان من المقرر أن تبدأ فعاليات أولى دوراته قبل عدة أشهر بحضور لجنة تحكيم وجمهور في صالات السينما، ولكن تم تأجيله لتأتِ ظروف الحظر ويٌقرر إقامته في هذا التوقيت، خاصة مع حظر التجوال والمطالب بالبقاء في المنزل، فكان هذا تشجيعاً على الالتزام بقرار الحظر، مع إعطاء الموهوبين الفرصة لاستثمار أوقاتهم.