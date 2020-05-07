كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مجدي يكشف ليوسف الشريف أنه يتمنى إنهاء العالم في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسأل زين عن فاري ويرد عليه أحد المهندسين أن فارس تم ترحيله أمس الى القدس لينصدم بضياع فارس، ويقرر زين أنه لم يستكمل إلا بعد معرفة الحقيقة.

ويقابل سميح أرسلان ويطلب منه زين مساعدته لمعرفة بعض الأشياء ويشترط سميح أرسلان أنه يكسب أولا اللعبة ثم يجاوبه فيما يريد ويلاعبه بالفعل ويفوز زين ويفعل 10 مليون نقطة ويقص له زين أن كيف لرئيس إنيرجي كو مهاجمة الواحة ويسرد له سميح انه يتمنى انهاء العالم بزر وأن اللوحة مشروع للبعد عن المشاكل وسوف تحدث حرب وهذا أكيد ونقص الموارد هو السبب في هذه الحرب ولكي تكسب هذه الشركات يجب أن يستمر العالم في تخلف وأكثر شئ مضحك هو أن رئيس الكتلة الشرقية والغربية جيران ويعيشون بالواحة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.