تراند اليوم : شاهد .. لحظة وفاة يوسف وهبى على الهواء مباشرة

للعملاق الراحل يوسف وهبى مكانة كبيرة لدى عشاق الفن المصرى، وخاصة المسرح، ولكن خلال الفترة الأخيرة تداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة مقطع من مشهد تمثيلى للفنان يوسف وهبى أثناء بروفة مسرحية كرسى الاعتراف، وزعم متداولوه أنه للحظة وفاة الفنان الكبير، وهو ما صدقه وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فما حقيقة ذلك؟

المشهد المتداول ليس للحظة وفاة الفنان الكبير يوسف وهبى، ولكنه مجرد مشهد تمثيلى من بروفة مسرحية كرسى الاعتراف، وهى في إحدي بروفات تدريب الممثلين بين محمد العربي وأحمد راتب والفنانة هناء ثروت واندماج فنان الشعب يوسف وهبي وبالإضافة إلي الفنان الكبير عبد البديع العربي، وهذا المقطع قامت بإذاعته ليلي رستم في برنامجها قمم عام 1980.

أما إذا تحدثنا عن وفاة الفنان يوسف وهبى، فهو توفى في 17 أكتوبر عام 1982 بعد دخوله لمستشفى المقاولون العرب أثر إصابته بكسر في عظام الحوض نتيجة سقوطه في الحمام.