تراند اليوم : عبير صبري: أنا ممثلة إغراء جامدة.. ومش بشد ولا بنفخ حاجة

توك شو

علقت الفنانة عبير صبري علي أدوار الإغراء التي قدمتها في السينما المصري ، قائلة:”أنا بنت حلوة وده أداة من أدواتي كممثلة ومش تهمة”.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي علي قناة “القاهرة والناس”:”أنا قدمت أدوارا تعتمد علي أنوثتي وعلي جمالي ومبسوطة من الأدوار دي”.

ولفتت إلي أنها لم تندم أو تتبرأ من أدوار الإغراء التي قدمتها حتي خلال فترة ارتدائها الحجاب .

وأكدت الفنانة عبير صبري أنه في حالة اختيارها شريك حياة بمعايير زواج الصالونات فإنها ستشترط أن يكون غنيًا وكريمًا أما في حالة أحبته فلن تمانع لو كانت ظروفه المادية متوسطة.

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وتابعت:”الحمد لله زوجي فيه كل المقاييس الحلوة الفلوس والحب والنجاح وكل حاجة واختارته لأني حبيته فعلا”.

كما نفت عبير صبري، قيامها بعمليات شد او تجميل أو نفخ في الوجه والجسد طوال حياتها، مضيفة: “غلط مليار في المائة، وأنا طول عمري شكلي كدا”.

وأضافت صبري، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، إذا قمت بأي عمليات تجميل؛ ليست عيبا”، مشيرة إلى أن شعرها الآن كما كان منذ 20 سنة.

وتابعت، أن القبلات في الأدوار السينمائية حرام، وعلى الرغم من ذلك، قمت بها مرتين، بضغط من المخرج، فأنا أرفض أدوار القبلات الآن، وبعد زواجي أصبح حرامًا وممنوعًا.