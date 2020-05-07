تراند اليوم : عبير صبري : نجوم كبار شبهوني بجيل سهير رمزي وميرفت أمين

كشفت الفنانة عبير صبري، أنها قابلت النجم الكبير عادل إمام ذات مرة حينما كانت تبدأ مشوارها الفني وجاملها، قائلة: وأنا وجه جديد قابلني نجم كبير وقالي أنت خدودك زي سهير رمزي وده كان عادل إمام، وكمان اشتغلت مع أحمد زكي وقالي إنتي شبه جيل ميرفت أمين ونجلاء فتحي ومختلفة عن جيلك الحالي

وأضافت الفنانة عبير صبري، في لقاء ببرنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، بأنها سألت أحمد زكي عن مدى كون هذه الميزة إيجابية أو سلبية ولكنه أخبرها بأنها إيجابية ولكنها قد تعطلها خلال مشوارها الفني لاختلافها عن زملاء جيلها، موضحة أن مجاملة هؤلاء النجوم ليست معاكسة

ونفت الفنانة عبير صبري، وجود خلافات بينها وبين زميلتها غادة عبد الرازق، متابعة: أنا مش عاملة بلوك لغادة عبد الرازق وأكيد في حاجة مش صح، وأنا بحب غادة ومعنديش من ناحيتها حاجة، ولو طلبتني هرد ولو عندها دور حلو هشتغل معاها واللي حصل فيه توقيع بينا