تراند اليوم : عبير صبري عن شبكتها: 7 قراريط ألماس.. والدغيدي ترد: أكتر من كده

تطرقت الفنانة عبير صبري للحديث عن خاتم زواجها، الذي قدمه لها زوجها الحالي، وهو خاتم من الألماس، وذلك خلال حديثها مع المخرجة إيناس الدغيدي، على هامش استضافتها بحلقة اليوم، من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على فضائية “القاهرة و الناس”.

وطلبت منها “الدغيدي” الكشف عن سعر شبكتها، قائلة: “قولي عشان الناس تعرف أنك غالية”، لترد: “عبير أنا غالية من قبل الشبكة وشبكتي 6 أو 7 قيراط”.

وعلى الفور ردت “إيناس”: “أكتر من 7 بس أنتي خايفة من الحسد”.

وحلت “عبير” اليوم ضيفة على البرنامج التي تحدثت من خلاله عن مشوارها الفني، وحياتها الشخصية.