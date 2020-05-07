فن ومشاهير

تراند اليوم : عبير صبري عن شبكتها: 7 قراريط ألماس.. والدغيدي ترد: أكتر من كده

0 نشر
سماح محمد 0 تبليغ

Advertisements

تطرقت الفنانة عبير صبري للحديث عن خاتم زواجها، الذي قدمه لها زوجها الحالي، وهو خاتم من الألماس، وذلك خلال حديثها مع المخرجة إيناس الدغيدي، على هامش استضافتها بحلقة اليوم، من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على فضائية “القاهرة و الناس”.

وطلبت منها “الدغيدي” الكشف عن سعر شبكتها، قائلة: “قولي عشان الناس تعرف أنك غالية”، لترد: “عبير أنا غالية من قبل الشبكة وشبكتي 6 أو 7 قيراط”.

وعلى الفور ردت “إيناس”: “أكتر من 7 بس أنتي خايفة من الحسد”.

وحلت “عبير” اليوم ضيفة على البرنامج التي تحدثت من خلاله عن مشوارها الفني، وحياتها الشخصية.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا