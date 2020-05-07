تراند اليوم : شقاوة وخفة دم.. رزان عن مايا دياب : تفتكرو هتقدر تغلب السقا

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رزان في الصورة مع مايا دياب وعلقت على الصورة قائلة: “ضيفتنا النهاردة جايه من لبنان ومصممة تغلب السقا تفتكروا هتقدر”.

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: “اكيد السقا هيكسب”.

وتابعت أخرى قائلة: ” مايا دي سكر انا بحبها اوي “.

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وتابعت أحد محبي رزان المغربي” اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلى من اللي قابله “.

وتقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .

وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل “رسايل” أمام النجمة مي عز الدين.