دارين حداد تشوق متابعي "سوق الحرير" بصورتها مع بسام كوسا

نشرت الممثلة التونسية دارين حداد التي تلعب دور "شمس" في مسلسل "سوق الحرير" السوري صورة جمعهتها بالممثل السوري بسام كوسا الذي يجسد دور "عمران" في العمل، وعلقت عليها " شوية تشويق للحلقات الجاية..عمران وشمس في سوق الحرير".
دارين تدخل لأول مرة الدراما السورية وهي تجسد دور الطبيبة "شمس" التي تذهب لمعايدة والدة عمران التي تلعب دورها الممثلة هيفاء واصف شقيقة القديرة منى واصف.
ويبدو أن عمران أعجب بها عندما قصدت محله في "سوق الحرير" لشراء القماش، وتوقع نساء عمران الثلاثة أن يطلب "عمران" يد "شمس" للزواج، وهذا ما لم نكتشفه بعد، بانتظار عرض الحلقات المقبلة.
والجدير بالذكر، أن المسلسل يشارك في بطولته كل من بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار وفادي صبيح وميلاد يوسف ونزار أبو حجر، بالاضافة إلى الفنانة نادين تحسين بك التي شاركت في العمل بعد انسحاب صفاء سلطان من مسلسل "سوق النسوان" الذي كان سيطلق على مسلـسل سوق الحرير سابقاً.
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