نشرت الممثلة التونسية هند صبري صورة لها أعربت فيها عن سعادتها بانضمامها لعائلة "نتفليكس"، كاشفة من خلال التعهليق الذي أرفقته مع الصورة عن تقديم مسلسل جديد سيتم عرضه عبر المنصة الالكترونية العالمية في العام 2021. وقالت هند أن "المسلسل ستتولي تنفيذه من خلال شركتها Salam production، وتتكتم هند ونتفليكس عن تفاصيل المشروع". Advertisements

وكانت المنصة العالمية اختارت الفنانة هند صبري الشهر الماضي ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، ويشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت.

وعرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري آخرها فيلمي "الكنز" و"الجزيرة "

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كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تنضم لعائلة "نتفليكس" وتصرح: متحمسة لتقديم مسلسل عن المرأة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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