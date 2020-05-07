خطأ فادح في "محمد علي رود" يدفع تلفزيون الكويت إلى تقديم الاعتذار من الجمهور

دفع الخطأ الذي حصل بمشهد الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني خلال عرض حلقة أمس من مسلسل "محمد علي رود" وهي تدعي تلفزيون الكويت إلى الاعتذار وقالت فاطمة وهي تدعي: "يا منجي (يوسف) من بطن الحوت"، والمقصود هي قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي ابتلعه الحوت وهي من أشهر قصص القرآن الكريم، حيث تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين "كيف يمر ذلك الخطأ ويسهو عنه المخرج والمنتج وطاقم الفيلم في حين يتنبه له المشاهدون العاديون؟".

ونشر الحساب الرسمي الخاص بتلفزيون دولة الكويت، بيان الاعتذار عبر حسابه على "تويتر" وجاء فيه: "تنويه من تلفزيون الكويت.. يعتذر تلفزيون دولة الكويت عن الخطأ الغير مقصود الذي ورد بحلقة اليوم في مسلسل محمد علي رود وتم إحالة الموضوع للجنة التحقيق التي شكلها معالي الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان".

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وتدور قصة المسلسل بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في مدينة مومباي تخبئ سطور الماضي حكاية النوخذة شهاب وصديقه التاجر عبد الوهاب وأسرار عمرها زمن ستظهر حين تأتي امرأة لتعمل خادمة في بيت شهاب ويغدر عبد الوهاب بأعز أصدقائه.