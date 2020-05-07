نجل هشام سليم المتحول في أول ظهور إعلامي له: فكرت في الانتحار ولن أترك البلد

ظهر الفنان هشام سليم في أحد البرامج التلفزيونية مع نجله نور العابر جنسيا من أنثى لذكر وتحدث نور عن المشاكل التي واجهته خلال الفترة الماضية بقوله :"كنت أشعر بأنني لن أستطيع أن أعيش حياتي بشكل طبيعي، وبصراحة فكرت في الانتحار"، وأضاف :"لم أكن أشعر بأنني إنسان طبيعي، لم أكن أرى أي مستقبل لحياتي، لا زواج ولا عمل ولا حياة طبيعية"، مضيفا أنها كانت "فترة صعبة جدا.

اقرئي ايضا : قنبلة تودي بحياة فنان سوري شهير



وتابع حديثه :"أنا الآن أستطيع أن انظر لنفسي وأضحك لأن هذه المرحلة مرت من حياتي، وأنا بحال جيدة"، و نبهه هشام سليم بأن المرحلة الجديدة التي سيدخل فيها "قد تكون أصعب من المرحلة السابقة، لابد أن تكون قويا بشكل يجعلك تتحمل كل ما سيحصل لك بعد ذلك"

وكان هشام سليم قد كشف عن تحول ابنه جنسيا خلال هذه الفترةفي برنامج شيخ الحارة وحديثه عن الصعوبات التي واجهت نجله الذي كان اسمه نورا قبل أن يختار لنفسه اسم "نور" .

Advertisements

شاهدي الفيديو :