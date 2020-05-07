أحمد أبو هشيمة في أول ظهور له بعد شهر العسل

نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أول صورة له بعد شهر العسل مع زوجته ياسمين صبري. وقد ظهر أبو هشيمة هو يقف أمام إحدى شركاته مع حرصه على أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل منع إصابته بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. وبدا أبو هشيمة وهو يضع قبعة على رأسه وكمامة على أنفه وفمه ويرتدي قفازين. وتوجه من خلال التعليق إلى متابعيه داعياً إياهم إلى القيام بالمثل وخصوصاً بعد العودة إلى العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس، علماً ان أبو هشيمة نشر منذ أيام قليلة فيديوهات وصوراً من شهر عسله مع النجمة المصرية ياسمين صبري. Advertisements إقرئي أيضًا: بالفيديو: محمود عبدالغني يقيم مأدبة إفطار لفريق عمل "سلطانة المعز" حسن العسيري: "استفدت كثيراً من مقلب رامز جلال لكن مش عايز أشوفه تاني" وكتب: "اشتغل وحافظ على نفسك" محققاً أكثر من 19 ألف إعجاب في ساعة واحدة.

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