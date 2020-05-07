الأمير هاري وزوجته ميغان يحتفلان بعيد ميلاد طفلهما الأول

احتفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعيد ميلاد ابنتها آرتشي الأول من خلال صور وفيديو قام بنشرها على حسابهما في موقع انتستغرام. بدت ميغان ماركل "38 عاماً"، سعيدة باحتفالها صباح اليوم الأربعاء بعيد ميلاد طفلها الأول آرتشي في منزلهما الخاص المطل على شواطىء ماليبو بلوس أنجلوس،ونشرت مقطع فيديو لها مع طفلها آرتشي تقرأ له قصة "البطة رابيت" في مواقع التواصل الإجتماعي،وكان يبتسم آرتشي لوالده الأمير هاري الواقف خلف الكاميرا.

وقوبل مقطع الفيديو العائلي بإعجاب العديد من متابعي الثنائي الملكي هاري وميغان، الذين تنبهوا إلى شبه آرتشي بوالده الأمير هاري عندما كان بمثل عمره ،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. Advertisements كما شاركت ميغان ماركل الفيديو مع طفلها آرتشي وهي تقرأ له قصة "البطة رابيت" على حساب مؤسسة : " Save the Children" ضمن حملتها الخيرية لجمع التبرعات لمساعدة الأطفال والعائلات في ظل إنتشار جائحة فيروس كورونا في بريطانيا ودول العالم، ويشارك المشاهير بالحملة الخيرية كميغان ماركل بقراءة قصص الأطفال ،وشارك للآن: الممثلة جينيفر غارنر،وليلي جيمس.

وتزامن بث الفيديو بقيادة الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز وزوجته كاميلا ودوق ودوقة كامبريديج الأمير ويليام وكيت ميدلتون تهاني وأمنيات أفراد العائلة المالكة البريطانية للطفل الملكي آرتشي بعيد ميلاد سعيد عبر موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام".

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