صورة تكشف أن شامة ياسمين صبري اصطناعية... قامت بتركيبها لزيادة جمالها

حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة ياسمين صبري خلال الساعات الماضية بعد أن قامت بنشر صورة لها في طفولتها، وذلك بسبب عدم ظهور الشامة التي تزين وجهها الان .

وردت ياسمين صبري بطريقة غريبة علي هذا التساؤل وقامت بنشر الصورة مجددا عبر حسابها الرسمي علي موقع الفيديو والصور إنستقرام، لم تعلق عليها تماما .

Advertisements

يشار إلي أن الفنانة ياسمين صبري قد تزوجت مؤخرا من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل حلول شهر رمضان الكريم بأيام قليلة، واستمرت بعد إعلان زواجها في تصير مسلسلها الجديد وبعد أن انتهت منه حصلت علي اجازة مع زوجها علي أحد اليخوت.

وتخوض ياسمين صبري الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل فرصة تانية التي تقوم ببطولته بجانب مججموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أيتن عامر وإدوارد وأحمد مجدي وأشرف زكي وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية، وحققت ياسمين صبري خلال الموسم الرمضاني الجاري نجاحا كبيرا في نسب متابعات مسلسلها.

وخلال الأيام الماضية قامت إحدي أعضاء البرلمان المصري بانتقاد الفنانة ياسمين صبري وغردت عبر حسابها علي موقع تويتر وقالت " من غير زعل ياسمين صبري مش بتعرف تمثل"، "وأنا عاجبني مسلسل محمد رمضان الأحداث سريعة والحوار واقعي والممثلين هايلين والمخرج والمؤلف متمكن وكل يوم بنستني حيحصل إيه في الحلقة اللي بعدها صحيح كمية الشر بين الإخوة لا تصدق بس مفيش رغي وتطويل بدون داع"

اقرئي ايضا : لن تصدقوا هذه الفتاة ليست نيللي كريم ! تعرفوا على شبيهتها المحجبة