قصي خولي يعرض الزواج على رزان مغربي: تتجوزيني يا رزان؟

شارك الفنان قصي خولي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع من برنامج أغلب السقا الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا.

وظهر قصي خلال أحداث الحلقة وهو يتحدث مع رزان مغربي، حيث قالت "عليك أن تثبت نفسك الآن" ليرد عليها قائلا "تتزوجيني؟"، وأحدث هذا المقطع ضجة كبيرة للغاية علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرض الفنان قصي خولي لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل بسبب تصريح قصي خولي والذي أعتبره الكثيرين تصريح جدي.

يشار إلي أن الفنانة رزان مغربي تعرضت لانتقادات بالغة طوال الفترات الماضية بسبب برنامج أغلب السقا، وانتقد الكثيرين طريقة تقديمها للبرنامج وأكدوا إن ملامح السن قد ظهرت عليها وأنه يجب أن تتوقف عن العمل الإعلامي لإنها لن تعد الفتاة الصغيرة القادرة علي تقديم هذه النوعية من البرامج، كما أنتقد الكثيرين أيضا ملابسها ووصفها بإنها غير مناسبة لطبيعة البرنامج.

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وأستضاف البرنامج الكثيرين من نجوم الفن بالوطن العربي من بينهم حمادة هلال ومايا دياب ومحمد هنيدي وأحمد فهمي وغادة عبدالرازق ونادين نسيب نجيم وغيرهم الكثيرين .

لينك الفيديو :