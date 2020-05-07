الموت يفجع الفنان عمرو دياب

أعلن خلال الساعات الماضية الإعلامي أيمن نور الدين من خلال منشور له عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن وفاة والدة زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب ووالدة ابنائه.

وقال أيمن نور الدين في منشوره " " توفت الى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة رئيفة نورى والدة زينة عاشور زوجة المطرب عمرو دياب وجدة أبناءه عبد الله وجنا وكنزى خالص العزاء للأسرة الكريمة وأسكن الفقيدة فسيح جناته فى تلك الأيام المباركة"، وحرص عدد كبير من متابعي أيمن نور الدين علي تقديم واجب العزاء للفنان عمرو دياب والدعاء لوالدة زوجته بالرحمة والمغفرة.

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يشار إلي أن الفنان عمرو دياب قد تزوج من زينة عاشور عقب انفصالة من زوجته الفنانة شيرين رضاوأنجب منها عبدالله وكنزي وجنى، الذين يظهروا معه دائما في الصور التي تنشر لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

يشار إلي أن الفنان عمرو دياب انشغل طوال الفترات الماضية في تأليف الموسيقي التصويرية لمسلسل الفنانة دينا الشربيني لعبة النسيان والتي تخوض به الموسم الرمضاني الجاري بجانب نخبة من نجوم الدراما من بينهم محمود قابيل ورجاء الجداول وأحمد داود وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن .

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