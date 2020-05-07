قنبلة تودي بحياة فنان سوري شهير

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان التشكيلي السوري عدنان كدرش وذلك أثر أصابته بقنبلة يدوية خلال اشتبالك بين عائلتين لا دخل له فيه .

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وقال أحد شهود العيان أن الحادث قام قبل الافطار بساعات قليلة ولم يكن عدنان طرفا في الشجار من الأساس، وأضاف "الخلاف كان بين عائلتي كدرش والنيربي في حي الناعورة وسط إدلب، بسبب شاب كان يدخن بشكل علني في الشارع خلال وقت الصيام قبل أذان المغرب ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات بالأسلحة الألية والقنابل اليدوية".

يشار إلي ان كدرش من أشهر الرسامين السوريين وله الكثير من اللوحات المميزة التي رفعت خلال فترة الاحتجاجات السورية، كما رسم العديد من الرسومات الجدارية في شوارع مدينة ادلب، وقدم الكثير من اللوحات المميزة طوال مشواره الفني.

وأفتتح خلال عام 2018 مؤسسة ضياء الثقافية التي ضمت مجموعة كبيرة من الفنانين والشعراء وكان هدفها وفقا لما أعلنه كدرش هو نقل صورة للعالم أجمع عن الفن السوري ومدينة أدلب السورية والمواهب الفنية المتميزة التي تتواجد بها .