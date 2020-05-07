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حالة من الجدل الشديد أحدثتها إحدي الفتيات عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ان قامت بنشر صورة لها عبر حساباتها الشخصية علي السوشيال ميديا، وانتشرت هذه الصورة بسرعه شديدة بسبب تشابه ملامحها الكبير مع الفنانة نيللي كريم.
وظن الكثيرون في البداية أن الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي هي صورة للفنانة نيللي كريم ضمن أحداث مسلسلها الجديد ب 100 وش التي تخوض به الموسم الرمضاني الجاري، ولكن تبين أن الصور لفتاة تدعي داليا العربي. عم صدقت أنني أشبهها الآن وسأسمي ابنتي نيللي.
وقامت داليا بإعادة نشر الصور مرة أخري وعلقت عليها وقالت "نعم صدقت أنني أشبهها الآن وسأسمي ابنتي نيللي"، وتفاعل مع الصورة الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أكدوا لها أنهم لم يشاهدوا تشابه بهذا الشكل من قبل .
جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم يعرض لها حاليا مسلسل ب 100 وش الذي تشارك في بطولته بجانب أسر ياسين وشريف دسوقي وسلوي محمد علي واسلام ابراهيم وعلا رشدي ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدقوا هذه الفتاة ليست نيللي كريم ! تعرفوا على شبيهتها المحجبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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