هل تكبر ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي؟ إليكم فارق السن بينهما!



فاجأ الفنانان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الجمهور بخبر زواجهما من خلال حسابهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد تساءل الناس عن فارق السن بين الزوجين، ليتبين أن ياسمين تكبر أحمد بـ 7 سنوات، فياسمين هي من مواليد 16 كانون الثاني (يناير) 1980، فيما يعود تاريخ ميلاد العوضي إلى يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) 1987.

وأحدث هذا الفارق ضجة في أوساط الناشطين حيث رأى بعضهم أنه غير مهم وأن التفاهم هو العنصر الأكثر أهمية في الحياة الزوجية فيما أشار آخرون إلى أنه من الأفضل أن يكون الزوج أكبر سناً من الزوجة.

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يشار إلى أن وائل عبد العزيز شقيق ياسمين شنّ هجوماً على العوضى بعد إعلان الزواج من خلال حسابه على الموقع وكتب متوجهاً إلى العوضي: "هقولك طريق أسهل بكتير من الي ‏أنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك، ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت واحدة في ‏كل الأدوار".‏

وأضاف: "خد ورشة تمثيل واقرا كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد إنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ‏ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل، صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس... فكر واعمل الي بقولك ‏عليه"