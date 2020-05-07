"هنغني كمان وكمان" لـ إليسا تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

القاهرة - لايف ستايل حققت أغنية "هنغني كمان وكمان" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى". هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان.. ويا دنيا جنان بجنان". "هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيى، توزيع: إلهامي دهيمة، تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر. Advertisements يذكر أن تستعد إليسا لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طرح آخر ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحه. قد يهمك أيضا: إليسا تؤكَّد أنّ "البيجاما" غلبت الفساتين وتكشف كيف ظهرت "هنغني" للنور إليسا تُمارس الرياضة بصحبة كلبها داخل "الحجر المنزلي"

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