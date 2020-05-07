شاهد نجوى كرم تنشر رسالة غامضة عبر "تويتر"

نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة تحمل رسالة غامضة .

حيث كتبت قائلة :"من لم يُحِبّ بَقِيَ رَهن الموت.."

يذكر أن نجوى كرم تحظى بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغاني مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.

يذكر أن رواد السوشيال ميديا، تداولوا صورة للنجمة فيروز بالكمامة، وفي الخلفية أغنيتها الشهيرة "خليك بالبيت"، لمواجهة فيروس كورونا.

وأعادت الفنانة نجوى كرم نشر هذا الفيديو على حسابها الخاص، وعلّقت عليه بالقول: "ليس لنا ملجأ سواك يا الله".

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