شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 13.. أحمد مجدى يكشف ليوسف الشريف أسرار وحقائق الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقائق كثيرة تتكشف فى الحلقة 13 من مسلسل النهاية ليوسف الشريف، فبعد نقل فارس من الواحة وإعادته للقدس بسبب معرفته بخداع العاملين فيها له يحاول يوسف الشريف ألا يكشف لهم معرفة هو الآخر بهذا الخداع، ويذهب مرة أخرى لنادى المصارعة ويلعب أمام "أرسلان" أحمد مجدى ويفوز المهندس زين فى المصارعة فى كل الجولات، ويصطحبه أرسلان ليجيب له عن الكثير من الاستفسارات والأسئلة، ويسأله عن حقيقة الواحة؟ فيجيبه أرسلان بأن الواحة ملاذ وملجأ للأغنياء ولكنها ليست مثالية، ولكن الواحة ستكون مكانا آمنا من الحرب القادمة والتى سببها الطاقة ويؤكد له أن رئيس الكتلة الشرقية ورئيس الكتلة الغربية يسكنان بجوار بعضهما البعض.

كانت قد بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف بالمهندسة "رضوى" ناهد السباعى تطلب من "يسر" أن يساعدها فى الوصول لسهر الصايغ وزملائها في العمل الذين تم اعتقالهم.



يوسف الشريف في النهاية الحلقة 13 (4)

أما سهر الصايغ فتبحث عن طعام في الملجأ الذي تركها فيه الروبوت زين، وخلال تواجدها تجد صورة مرسومة للمهندس زين، أما الروبوت زين الذي تحول لخارق يراقبه الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" كما يراقب سهر الصايغ، ولكن الروبوت زين يكشف لصباح عن نيته في تدمير من يعرفهم ليكون بمفرده معها وهي توافقه علي ما ينوي فعله.



يوسف الشريف في النهاية الحلقة 13 (1)

أما عمرو عبد الجليل فيقابل سهر الصايغ "صباح" في السوق ويواجهها ولكنها تقول له: "أعلى ما في خيلك اركبه"، ولكن عمرو عبد الجليل يطلب منها فصل الروبوت لأنه سوف يشكل خطرا كبيرا الفترة القادمة، وتتبع صباح عمرو عبد الجليل وتحاول قتله.

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أحمد وفيق "السيد مؤنس " يطلب من مساعده استدعاء المسئول عن ملف الذكاء الاصطناعي لمعرفة ماذا حدث للمهندس زين، فهو ما زال لا يعرف أنه روبوت وليس بشريّا.



يوسف الشريف في النهاية الحلقة 13 (2)

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.