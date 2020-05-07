"خليك فى البيت".. أحمد شيبة وأمينة يطرحان أغنيتهما الجديدة بحضور أحمد بدير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة كليبا جديدا بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، ويظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.

فى سياق مختلف أعرب المطرب الشعبي أحمد شيبة عن سعادته بردود الفعل القوية التى تلقاها على أغنية تتر مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، والذى يُعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة، موضحا أن ردود الفعل فاقت توقعاته، خاصة أنها واحدة من أغانى شعبية كثيرة متواجدة فى هذا الموسم.

وقال شيبة لـ"الخليج 365": "يشرفنى وجودى فى هذا المسلسل، مع نجوم كبار وأسماء كبيرة قائمة على هذا المسلسل، وأشكر من اختارنى لغناء تتر المسلسل، وبالأخص شركة سينرجى لذلك أتوجه لهم بالشكر على هذه الثقة".

وأضاف شيبة أنه يستعد لطرح 3 دويتوهات غنائية جديدة منها ما سيتم طرحه خلال موسم رمضان ومنها ما بعد الشهر الكريم، الأول سيكون بمشاركة المطرب طارق الشيخ والذى كان يتمنى العمل معه منذ فترة كبيرة، والثانية مع الفنان أحمد حاتم وسيتم عرضها ضمن أحداث عمل فنى، والثالثة مع أوكا وأورتيجا ومحمد عدوية.