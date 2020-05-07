شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 13.. القدر يجمع ياسمين عبد العزيز بـ كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، لقاء غير مرتب لـ"غالية" ياسمين عبد العزيز و"مراد" كريم فهمى، عندما كانت ياسمين فى إحدى المحلات لتتفاجأ بوجود كريم فى نفس المكان، والذى شكر القدر فى بداية حديثه معها لترتيبه هذه الصدفة.

سأل كريم ياسمين هل تعتقد أن علاقتها بيسرا "تارا عماد" تستحق أن تضحى به من أجلها؟، فتبرر ياسمين له موقف يسرا منها، وذلك لأنها لا تعرف كل تفاصيل الموضوع، وهى تلتمس لها العذر، ولكن يؤكد لها كريم أن يسرا لا تحبها، ولا تحب سوى نفسها فهى إنسانة أنانية.

Advertisements

وتؤكد ياسمين لكريم أن قرارها بالابتعاد عنه ليس من أجل يسرا ولكن من أجل أن ترضى ضميرها، يعترف كريم لها بحبه وأنه لا يريد أى شيء سواها، وعلى استعداد أن يضحى بكل شيء مقابل أن يكون معها، كل ذلك فى محاولة منه للرجوع لبعضهما البعض.

يطلب كريم من ياسمين أن تحب نفسها، لأن الفرصة لن تأتى سوى مرة واحدة ولن تقابل كل يوم شخصا يحبها ويكون مناسبا، وأنهما لم يعيشا سوى مرة واحد، فلا بد ألا تظلم نفسها، تقتنع ياسمين بكلامه لكن تطلب منه فرصة للتفكير.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.