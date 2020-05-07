شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 13.. سهر الصايغ تحاول قتل عمرو عبد الجليل بعد تهديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف بالمهندسة "رضوى" ناهد السباعى تطلب من "يسر" أن يساعدها فى الوصول لسهر الصايغ وزملائها في العمل الذين تم اعتقالهم.

أما سهر الصايغ فتبحث عن طعام في الملجأ الذي تركها فيه الروبوت زين، وخلال تواجدها تجد صورة مرسومة للمهندس زين، أما الروبوت زين الذي تحول لخارق يراقبه الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" كما يراقب سهر الصايغ، ولكن الروبوت زين يكشف لصباح عن نيته في تدمير من يعرفهم ليكون بمفرده معها وهي توافقه علي ما ينوي فعله.



مسلسل النهاية 13 (4)

Advertisements

أما عمرو عبد الجليل فيقابل سهر الصايغ "صباح" في السوق ويواجهها ولكنها تقول له: "أعلى ما في خيلك اركبه"، ولكن عمرو عبد الجليل يطلب منها فصل الروبوت لأنه سوف يشكل خطرا كبيرا الفترة القادمة، وتتبع صباح عمرو عبد الجليل وتحاول قتله.



مسلسل النهاية 13 (2)

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.