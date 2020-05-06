خطأ يكشف فبركة برنامج «خلي بالك من فيفي» لفيفي عبده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية فيفي عبده، في خط كبير كشف عن فبركة حلقات برنامج “خلي بالك من فيفي”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، وبالتحديد في حلقة الفنان حسن الرداد.

حسن الرداد، ظهر في الصورة خلال الحلقة برفقة فيفي عبده إلى جوار مرآة والتي عكست بدورها مصور البرنامج والظاهر جليًا أمامهم.

وكانت الصورة قد حصدت العددي من تعليقات الجمهور منها: “دي صورة من حلقة حسن الرداد من برنامج خلي بالك من فيفي والمفروض أنه مقلب.. المصور طالع في المراية”.

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وكانت حلقة فيفي عبده، تدور حول مشادة حسن بين فيفي عبده وجارها الذي يتحرش بها، ليتدخل حسن الرداد بينهما وتحدث مشادة بينهم بعد أن قدم الجار لمنزل فيفي عبده قبل أن يتم الكشف على نه مقلب.

“خلي بالك من فيفي” هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

يعرض برنامج “خلي بالك من فيفي” على قناة “MBC مصر” الساعة 1:30 مساءً خلال شهر رمضان.

وشه البرنامج استضافة العديد من النجوم ومنهم الفنانة غادة عادي، والإعلامية إنجي علي، والفنان أحمد زاهر، وأحمد بدير، وداليا البحيري،والراقصة دينا، وغيرهم الكثير من النجوم.