الموت يفجع تامر حسني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان المصري تامر حسني واحدة من أبرز معجباته، وهي أدمن الصفحة الرسمية لـ«ألتراس تامر حسني» على موقع فيس بوك، وتُدعى «سها سمير».

تامر اعرب عن حزنه على رحيل سها التي وصفها بأجمل ملاك، حيث كتب: «الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا وكنتي بتقولي الحمدلله»، وأضافت: «روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان يعني أكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد إيه عشان المكانة الجميلة اللي إنتي فيها دلوقتي واختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة.. الله يرحمك يا أجمل ملاك».

يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية كانت مشاركته في أوبريت «أنت أقوى» إلى جانب نخبة من نجوم الوطن العربي وهم؛ محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار وكارول سماحة، والعمل من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.

وعلى مستوى الأعمال الدرامية، كان تامر قد بدأ في تصوير فيلمه الجديد «مش أنا» الذي تشاركه بطولته، الفنانة المصرية حلا شيحة، إلا أنه تم وقف التصوير بسبب أزمة كورونا، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر وحلا بطولته، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، وغيرهم.