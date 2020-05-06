عبدالله الجميري يروي قصته مع كورونا.. زيارة انتهت بفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل السعودي عبدالله الجميري خضوعه للعزل الصحي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب مخالطته مصابين من أفراد أسرته.

وقال الجميري في مقطع مصوّر إنَّه ذهب برفقة والدته لزيارة أخواله في مدينة جدة؛ لإصرارها على الذهاب رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.

وأضاف أنَّه عندما عاد إلى المدينة المنورة بدأت تظهر عليه أعراض المرض مثل الارتفاع في درجة حرارة الجسم، ما دفعه لإجراء فحص في المستشفى ليخضع بعدها للعزل في أحد الفنادق، بينما ثبتت إصابة بعض أقاربه الموجودين في جدة بالفيروس بما فيهم والدته.

وأشار إلى أنه حريص جداً على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم الخروج والبقاء بالمنزل لولا إلحاح والدته التي قالت له: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، لافتا إلى أنَّه أراد البقاء في جدة لخدمة والدته، لكنها أصرّت على عودته إلى المدينة.

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وطالب الجميري متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأخذ العظة مما حدث له.

عبدالله الجميري فنان سعودي شاب يعمل ممثلا ومقدم برنامج "فارس زد رصيدك 5"، ومن أواخر الأعمال الفنية التي شارك بها فيلم "بعد الخميس" للمخرج السعودي حيدر سمير الناصر.



