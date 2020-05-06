"إن بارادوكس" على نتفلكس الجمعة.. خطوة لتسويق الأفلام الكويتية

تبدأ شبكة "نتفليكس"، الجمعة، عرض الفيلم الكويتي "إن بارادوكس" للمخرج حمد الصراف، ليصبح أول فيلم كويتي يعرض عبر منصة عرض الأفلام الأكبر والأهم على المستوى الدولي.





وقال المخرج حمد الصراف لـ"الخليج 365" إن عرض "إن بارادوكس" عبر شبكة "نتفليكس" يعد خطوة مهمة لتسويق الأفلام الكويتية والخليجية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن العمل يعرض مصحوبا بترجمة للغة الإنجليزية.

وأضاف: "سعيد جدا بهذه الخطوة لأنها ستتيح فرصا غير مسبوقة لانتشار الفيلم، وسيكون من حق الملايين من المشتركين في هذه الشبكة الدولية مشاهدته، فأي مخرج في العالم يكون هدفه الأول أن يشاهد الجمهور أفلامه، لذلك أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب جمهور نتفليكس".

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وأوضح الصراف أنه بصدد إضافة ترجمة للغتين الفرنسية والإسبانية للفيلم؛ ليحظى بمتابعة الجمهور من الناطقين باللغتين، مشددا على أن النجاح والانتشار الذي يحققه العمل يعد تتويجا لجهود كل المشاركين فيه، سواء من الطاقم الفني أو التقني.

فيلم "إن بارادوكس" تأليف وإخراج حمد الصراف، وبطولة النجم الكويتي فيصل العميري، وجفرا يونس وجابر جوخدار، والنجمين السوريين فايز قزق وسامر إسماعيل، وسبق عرضه في عدد من المهرجانات، وحصل على شهادة تقدير من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.



