عبدالله بالخير يصدم رامز جلال.. متسامح لأقصى درجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من صعوبة المواقف التي تعرَّض لها النجم الإماراتي عبدالله بالخير في حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، غير أنَّ الابتسامة لم تفارق وجهه كعادته.

واستقبل بالخير مقلب برنامج رامز جلال الذي يُذاع على قناة "إم بي سي مصر" برحابة صدر دون أي احتجاج، وهو ما دفع جلال لوصفه بـ"رمز الطيبة والتسامح".





الابتسامة الدائمة التي يشتهر بها الفنان الإماراتي عبدالله بالخير كانت حديث رامز جلال قبل تنفيذ المقلب، متوعداً إياه بألا يتركه حتى يكشِّر عن أنيابه، لكن بالخير ورغم صدمته ظل ضاحكاً بشوشاً وبصورة هيستيرية مختلطة بالصراخ.

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وعلى غير عادة ضيوف البرنامج الذين ينتظرون لحظة فك قيودهم من على الكرسي للانتقام من رامز جلال، خرج عبدالله بالخير من آخر المقالب وهي بركة المياه ليحتضن رامز جلال ويضحك معه.

بالخير (70 عاماً) سافر إلى القاهرة في بداية مشواره للدراسة في معهد الموسيقى العربية لصقل موهبته، فأعجب بصوته الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وتبنى موهبته وأهداه لحن أول أغنياته "على هواه".

واشتهر بالخير بأداء الأغاني الشعبية والتراث الإماراتي، ومن أبرزها "هاللو هاللو"، "دان دان"، "يانا بالخير"، "الويش" "حليلة"، "دللتي"، "أحلى البشر"، "واتمايلوا"، "أسطورة" و"خذوا قلبي".