براد بيت وعلياء شوكت.. "تقارب" يثير تساؤلات بشأن طبيعة علاقتهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يقضِ النجم العالمي براد بيت فترة الحجر الذاتي وحيدًا بعد أن تردد أنه عزل نفسه داخل قصره الفاخر في لوس فيليز بكاليفورنيا.

ويبدو أن الممثل البالغ من العمر 56 عامًا كان لديه زائرا يتردد عليه باستمرار، إذ تبين أن الممثلة الأمريكية من أصل عراقي علياء شوكت البالغة من العمر 31 عامًا تتردد عليه باستمرار وشوهدت وهي تغادر مقر إقامة براد بيت الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تعيش علياء على بعد دقائق من براد بيت؛ ومما يزيد الوضع تعقيدًا هو قرب زوجته السابقة أنجلينا جولي التي تقيم على بعد خمس دقائق فقط منهما بالسيارة.

ويتسكع براد وعليا كثيرًا في المنطقة، وتذهب عليا إلى مقر إقامة براد بالدراجة أو على قدميها كلما كان لديهما وقت للاسترخاء.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي دائمًا ما يطلبان الطعام مثل "البرغر والبيتزا"، وأحيانًا "يذهبان في رحلة على الساحل" في إحدى السيارات الفاخرة التي يمتلكانها.

وتردد أنها تلهم براد بيت في أعماله الفنية وتعطيه التوجيه لأنها من محبي الفن، وأوضحت مصادر للصحيفة أنها كانت بجانبه في أستوديو الفن الخاص به وتساعده في تبادل الأفكار لمشاركته وهو يقوم بنفس الدور أيضًا.

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وكان قد التقى براد وعليا في عام 2019 من خلال الأصدقاء المشتركين بينهما، ومنذ ذلك الحين شوهدا سويًا في العروض الفنية والحفلات الموسيقية والعشاء.

يُذكر أن براد بيت يقضي فترة حوالي 4 سنوات دون مواعدة لأي امرأة وذلك على عكس طبيعته، إلا أن اسمه ارتبط بالعديد من النساء مثل شوكت ومصممة المجوهرات سات هاري خالسا وحتى عودته لزوجته السابقة، جينفر أنيستون.

وقام براد بيت بمواعدة عدد من النساء من أمثال الكاتبة كيم هوبارد والباحثة سارة هارت قبل الشهرة، ثم انتقل إلى علاقته مع الممثلة روبن جيفنز والمغنية سينيتا والممثلة والعارضة شالان ماكول والممثلة كريستينا أبلغيت والممثلة جيل شولين والمؤلفة إليزابيث دايلي.

ومن النجوم الأكثر شهرة، واعد النجمة جوينيث بالترو وجنيفر أنيستون وأنجلينا جولي.