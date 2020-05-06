عبير صبري: التقبيل في المسلسلات حرام شرعا.. وبترعش من زوجي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة عبير صبري، أنها لم تقدم أدوار إغراء خلال مسيرتها الفنية ولكنها فتاة جميلة وهذا جزء من أدواتها كممثلة، معربة عن رفضها التقبيل بالأعمال السينمائية لأنه حرام شرعاً، على حد قولها.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه إيناس الدغيدي: "أنا مش شايفة نفسي عملت أدوار إغراء.. وأنا بنت حلوة وده جزء من أدواتي كممثلة، وبالتالي دي مش تهمة وأنا عملت أدوار تعتمد على الجمال وأنوثتي، وعمري ما تبرأت منها حتى وأنا محجبة".

وعن خضوعها لعمليات تجميل، قالت إن شكلها طبيعي بنسبة 100%، قائلة: "أنا لا بشد ولا بنفخ وأنا لسه صغيرة وقمر الزمان، واللي يقول غير كده يبقى غلط مليار %، وأنا طول عمري شكلي كده وممكن نراجع اليوتيوب وهو مش عيب دلوقتي عمليات التجميل ولو عايزة أعمل حاجة هعمل أنا حرة بس شكلي متغيرش من وقت بدايتي الفنية".

ورفضت الفنانة عبير صبري سؤالا يتهمها بتقليد النجمة رانيا يوسف، حيث ظهرت "رانيا بفستان بدون بطانة داخلية في مهرجان القاهرة، بينما ظهرت عبير وهي تقبل زوجها على السجادة الحمراء لخطف الأضواء".

وأضافت عبير: "أولا مفيش أي وجه مقارنة وأنا ببوس جوزي حلالي وده طبيعي أني أبوسه على السجادة الحمراء، وكنت فرحانة بيه وعايزة أقول للناس أنا ببوس جوزي وفرحانة ودي مش تمثيلية، وكنا داخلين ومبسوطين في أول مرة يحضر مهرجان، وكان فرحان أننا بدأنا نظهر مع بعض في مناسبات اجتماعية".

وأشارت عبير صبري إلى أن شخصيتها الحقيقية الداخلية تنطبق عليها حينما كانت ترتدي الحجاب أما وضعها الحالي الذي تظهر فيه بالملابس الجريئة هو جزء من شخصيتها المنطلقة المرحة، موضحة أن أي شخص يحكم عليها بغير ذلك فهو لا يعرفها جيدا ويحكم بالصورة السطحية فقط.

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وكشفت صبري عن أنها قابلت النجم عادل إمام ذات مرة حينما كانت تبدأ مشوارها الفني وجاملهما، قائلة: "وأنا وجه جديد قابلني نجم كبير وقالي أنتي خدودك زي سهير رمزي وده كان عادل إمام، وكمان اشتغلت مع أحمد زكي وقالي أنتي شبه جيل ميرفت أمين ونجلاء فتحي ومختلفة عن جيلك الحالي".

ونفت الفنانة عبير صبري، وجود خلافات بينها وبين زميلتها غادة عبد الرازق، متابعة: "أنا مش عاملة بلوك لغادة عبد الرازق وأكيد في حاجة مش صح، وأنا بحب غادة ومعنديش من ناحيتها حاجة، ولو طلبتني هرد ولو عندها دور حلو هشتغل معاها واللي حصل في توقيع بينا".

وقالت إنها تخاف من غضب زوجها لأنه عصبي، مضيفة: "أنا بترعش من جوزي وبخرج بالساعة وبالمواعيد، وهو خلقه ضيق وعصبي وبخاف من عصبيته"، معبرة عن تقبلها لغيرة زوجها خاصة أنها نجمة مشهورة.

وتابعت: "جوزي له تركيبة خاصة مبقتش موجودة دلوقتي وجوزي مسيطر فعلا، ومتحكم وعصبي ولكن أنا بحبه وراضية وهفضل راضية علطول، لكن هو مبيضربنيش وهو طيب وحنين جدا"، مؤكدة رفضها تقديم أي دور إغراء ساخن مهما كان المقابل المادي.