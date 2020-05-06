كارا ديليفين تنفصل عن حبيبتها آشلي بينسون بعد عامين من المواعدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت عارضة الأزياء البريطانية، كارا ديليفين عن صديقتها الممثلة الأمريكية أشلي بنسون بعد عامين من المواعدة.

ووفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، انفصلت كارا البالغة من العمر 27 عامًا وآشلي 30 عامًا في أواخر أبريل، وأضافت أن ديليفين تمضي بعض الوقت مع الأصدقاء بما في ذلك الراقصة والعارضة الأمريكية، مارغريت كواللي وشقيقتها ريني كواللي، بالإضافة إلى عارضة الأزياء كايا جيربر، حيث تقضي الحجر الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودائمًا ما تشهد علاقة كارا وآشلي الصعود والهبوط ولكن يبدو أنها انتهت بشكل رسمي الآن، ولم يعلق ممثلو الثنائي على أمر الانفصال.

وكانت أثارت كارا وآشلي شائعات المواعدة لأول مرة في أغسطس 2018 عندما تم رصدهما يتبادلان القبلات في مطار هيثرو بلندن، لكنهما لم يؤكدا علاقتهما إلا بعد مرور عام، وتم رصدهما سويا معًا عدة مرات منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن كارا وآشلي تواعدتا بعد عملهما معاً في فيلم "هير سمايل " Her Smell، ولكنهما أبقيتا علاقاتهما خاصة وسرية، إلى أن نشرت كارا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل آشلي في فمها.

وتردد أن عارضة الأزياء العالميّة كارا ديليفين تزوجت من حبيبتها الممثلة آشلي بينسون، في مدينة لاس فيغاس خلال الأشهر الأولى من 2019.

وكانت كارا ديليفين تحدثت عن حياتها الجنسية المثيرة للجدل من قبل، حيث قالت إن صديقتها وحبيبتها آشلي بنسون هي الشريك الأول والوحيد الذي تثق به.

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وقالت:"لم أثق أبدًا بالناس، أو أشعر بأنهم جديرون بالثقة، لذا دفعتهم دائمًا بعيدًا، لكن آشلي هي أول شخص يقول: "لا يمكنك دفعي بعيدًا، وقالت لي:"سأكون لطيفًا معك، أنا أحبك".

وأضافت :"العلاقات طويلة المدى صعبة دائما، نجعلها تعمل رغم ذلك، وهذا بالتأكيد يجعلني شخصًا أفضل وأكثر سعادة".

وتابعت: "أحببت الرجال عندما كنت صغيرة، لقد وقعت في حب مدرس الرياضة في الخامسة من عمري، لكنه تزوج مدرسة فبكيت لأسابيع".

وأثناء مناقشتها لتجاربها مع الرجال، أضافت: "كان لدي صديق حميم منذ أربع سنوات ثم غادر، لكن بشكل مستمر، مرارًا وتكرارًا ، تأذيت من قبل الرجال، ولكن ليس هذا هو السبب في أنني أصبحت مثلية الجنس".

كارا كانت حصلت على لقب العارضة الأعلى أجرًا في بريطانيا، بعدما جنت ما يصل إلى 26 مليون دولار خلال العام الماضي.