MBC تكشف حقيقة حذف مشهد "كهربة" فيفي عبده في "رامز مجنون رسمي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد مدحت حسن المستشار الإعلامي لقناة mbc مصر، أن إدارة القناة لم تحذف مشهد "كهربة" الفنانة فيفي عبده في برنامج "رامز مجنون رسمي"، كما أشيع مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن فيفي لم تتعرض للكهرباء على "الكرسي" من الأساس.

وقال حسن في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن الفنانة فيفي عبده لم ترفع قضية على الفنان رامز جلال، كما صرحت من قبل.

وكانت حلقة فيفي عبده قد أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة بعد أن تذوقت من نفس الكأس الذي سقت منه ضيوفها في برنامجها الرمضاني "خلي بالك من فيفي" والذي تقدمه أيضا على شاشة قناة MBC مصر.

وكانت فيفي عبده أعلنت قبل إذاعة حلقه البرنامج أنها ستتخذ إجراءً قانونياً ضد رامز جلال. وقالت لجمهورها عبر خاصية البث المباشر عبر "إنستغرام" إنها تضررت جداً في برنامج رامز وتعرضت لصعق كهربائي حقيقي ما سبب لها ضعفا في السمع.

وتابعت : "رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا، من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه".

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كما أجرت فيفي عبده مداخلة على برنامج "يحدث في مصر" على mbc تحدثت فيها عما فعله رامز جلال معها مشيرة إلى أنه كهربها زيادة بطريقة كأنها من إسرائيل على حد قولها.

الملفت في الأمر أن فيفي عبده باتت ضيفة دائمة على برامج رامز جلال في كل عام فهذه هي المرة الرابعة التي تقع فيها في الفخ ويتم استدراجها إلى دائرة البرنامج.

العام الماضي ظهرت "فيفي" مع رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال" وشهدت الحلقة سيلا من الشتائم والألفاظ الخارجة التي كانت تقطعها صافرة المونتاج.