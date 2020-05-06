سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي، بإطلالة أنيقة وهى ترتدى فستان اسود، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على الماكياج الجذاب مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

وعلقت سلاف فواخرجى على الصورة قائلة "صباح الخير".

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

Advertisements

خط ساخن بطولة سلاف فواخرجي وحسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسني صالح.

قد يهمك أيضا:

رسالة مؤثرة من سلاف فواخرجى بعد رؤية والدتها فى المنام

سولاف فواخرجي تحتفل بعيد الحب على طريقتها