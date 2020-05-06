سر نجاح "الخاطبة" أبرز فوازير رمضان التي قدمتها الفنانة نيللي

القاهرة - لايف ستايل
قدمت الفنانة نيللي فوازير "رمضان " لسنوات طويلة مع المخرج فهمي عبد الحميد والمؤلف صلاح جاهين ، وفي عام 1981 عرض فوازير "الخاطبة" ، من خلال السطور التالية تعرف على سبب نجاح فوازير الخاطبة.
فوازير الخاطبة للفنانة نيللي تعرض في عدد من الحلقات المختلفة و مدة الحلقه "15 دقيقة" ، و في كل حلقة تستعرض وظيفة رجل مختلفة ودور الخاطبة هنا تعرض طبيعة المهنة و مميزاتها علي الفتاة التي تريد الزواج ، وعلي الجمهور معرفة الوظيفة أو المهنة .
طاقم عمل فوازير "الخاطبة"
شارك في فوازير "الخاطبة" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنانة نيللي والفنان عهدي صادق ووليد توفيق وعبد الهادي و احمد السنباطي وفاطمة وجدي .
الوظائف التي قدمتها نيللي من خلال فوازير "الخاطبة"
قدمت نيللي الكثير من الوظائف في فوازير "الخاطبة" من أبرزهم النجار، شرطي المرور، لاعب الكرة ، مأمور الضرائب ، المهندس ، المطرب وغيرهم من المهن .
يذكر أن قدمت الفنانة نيللي المثير من فوازير رمضان من أبرزهم فوازير عالم ورق و عروستي و لعبة الدنيا و زي النهارده وغيرهم .
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