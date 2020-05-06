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مصطفى درويش يتزوج على حلا شيحة فى الحلقة 13 من مسلسل "خيانة عهد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "خيانة عهد" زواج مصطفى درويش زوج حلا شيحة بالمسلسل، من جارة والدته الأرملة التى تعيش فى نفس العمارة التى تسكن بها والدته.

 

وأخفى درويش زواجه عن حلا شيحة، حيث تزوجها وهي في رحلة مع يسرا وشقيقهما، ويبدو أن مصطفى دوريش فقد الأمل في إصلاح علاقته بحلا وهو ما دفعه للزواج بغيرها بسبب إهمال حلا له.

 

وشهدت الحلقة قيام حلا شيحة بالاتفاق مع جومانا للإيقاع بخالد أنور مرة أخرى وجره إلى سكة إدمان المخدرات من جديد بعدما تعافى، إلا أن حلا تصر على الانتقام من يسرا والدة خالد أنور بالمسلسل لسبب مجهول لم تكشف أحداث المسلسل عنه بعد.

 

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

 

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

 

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