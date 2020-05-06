شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رجالة البيت الحلقة 13.. تيمون وبومبا يفشلان فى "الشحاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ تيمون – أحمد فهمى - وبومبا – أكرم حسنى - عملهما فى "الشحاتة" بالحلقة الثالثة عشر من مسلسل "رجالة البيت" ويعودان إلى الشركة ويعطيان مبروك - محمد جمعة – 15 جنيها إيراد اليوم ويطلبان 150 ألف جنيه أجرهما حسب الاتفاق، ولكن مبروك يندهش من الطلب وحصيلة اليوم بالنسبة لهما، ويقترح عليهما تغيير طريقتهما فى الشحاتة لتحقيق التارجت.

يستعين بومبا بوالديه شكر وعهد للتسول معهما فى الشارع، ولكن صديقة لتونا – ويزو – ترى الطفلين فى الشارع وتتصل بها لتحضر تونا وتضرب تيمون وبومبا، وبعد عودتهما إلى الشركة، يعنفهما مبروك ويخبرهما أنهما أفشل من دخل الشركة لعدم تحصيلهما أكثر من 100 جنيه وأنه سيضطر لقطع ذراع واحد فيهم حتى يأتى بنتيجة.

يجرى تيمون وبومبا لقاء مع إعلامية تدعى لوسى شلبى، ويعلن تيمون عن الأزمة اللى يمر بها، وبعد نهاية الحلقة يتبرع أحد الأشخاص بـ 3 ملايين جنيه لهما أثناء اللقاء ويفتتحان مطعم تيمون وبومبا ويعلنان عروض المطعم فى أول يوم، وفجأة يدخل مبروك ومعه دكتور من وزارة الصحة ويتم تشميع المطعم بسبب أذن تيمون.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements























