شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 13.. الصدفة تفضح مراقبة هنادى مهنا لواتس آب خالد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصدفة، فى الحلقة 13 من مسلسل "خيانة عهد"، مراقبة هنادي مهنا "سارة" لواتس آب خالد أنور "هشام"، ابن يسرا، حيث كانا يتناولان العشاء سويا ووصلته رسالة على الواتس آب ولأن سارة تراقب هاتفه وصلت لها الرسالة في نفس والوقت، إلا أن كوبا من الماء سقطت على هاتفها وعندما حاول هشام إنقاذ الهاتف وجد تطبيق الواتس آب الخاص به مفتوحا على هاتفها ليكتشف مراقبتها له ويتركها غاضبا ويذهب إلى جومانا مراد.

وفى سياق مختلف اكتشف خالد سرحان أن زوجته عبير صبري وراء قصة ضبطه في وضع مخل مع إحدى موكلاته، وأن الأمر بالكامل من تدبيرها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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