شكرا لقرائتكم خبر عن الـ10 المتألقون على شاشة رمضان.. نجوم أبدعوا فاحبهم الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن أبطال مسلسلات رمضان التي تحمل الأعمال أسمائهم ويتصدرون أفيشاتها وتتراتها ، هناك كتيبة من النجوم الكبار أصحاب الخبرة الذين يبدعون ويتألقون في كل عمل من الاعمال الرمضانية،ويتفاعل معهم المشاهدين ويبدي إعجابه بهم من خلال مشهد مؤثر يظهر عبقريتهم في التمثيل أو شخصية يقدمونها ويرسمون ملامحها باقتدار وهؤلاء هم المبدعون الحقيقيون في دراما رمضان .



المتألقون في دراما رمضان

الفنانة أنعام سالوسة في مسلسل " الفتوة " تقدم شخصية " حورية " أم حسن الجبالي بخفة ظل كبيرة فكل جملة من جملها الحوارية في المسلسل لابد أن تضحك من أدائها وطريقتها في إلقاء الجمل وبرغم أنها تقدم شخصية أم وجدة تتحمل الهموم والمشاكل والأعباء فهي ربة الأسرة إلا أنها تغلف شخصيتها بكوميديا لها طعم خاص هو طعم أنعام سالوسة صاحبة الحضور القوي .



النجمة أنعام سالوسة في الفتوة

في نفس العمل وهو " الفتوة " يقدم الفنان أحمد خليل شخصية " صابر أبو شديد " كبير فتوات الجمالية ويتألق ذلك الفنان القدير في تقديم شخصية الفتوة الذي تقدم به العمر ولكنه مازال محتفظا بقوته في السيطرة ولكن تواجهه انتقادات كثيرة لكنه يحاول أن يقترب من الحارة ومن الناس وأن يعرف مشاكلهم بنفسه لا عن طريق السمع ، وقدم الفنان القدير أحمد خليل أكثر من مشهد ببراعة الممثل الخبرة الذي يلون في أدائه ويمثل ببساطة دون أي مبالغة ويمتلك جهاز الضبط الانفعالي الذي يمتلكه دائما عباقرة التمثيل في العالم فيضبط به انفعالاته حسب الموقف الذي يوضع فيه في العمل .



الفنان الكبير احمد خليل

يقدم أيضا الفنان أحمد فؤاد سليم شخصية الدكتور " صابر المنسي " والد البطل والشهيد أحمد المنسي ويتألق هذا الممثل الكبير والقدير في تقديم تلك الشخصية وعندما تشاهده في كل مشهد لابد أن تتذكر والدك وما يحمله من حب وثقة وخوف علي ابنه البطل مع تفانيه في عمله كطبيب من جيشنا الأبيض الذي يضحي بنفسه من أجل الآخرين .



احمد فؤاد سليم (2)

في مسلسل " النهاية " للنجم يوسف الشريف يقدم الفنان عبد الرحيم حسن شخصية الجد " إبراهيم " ذلك الرجل الفقير الذي يعيش في مدينة القدس ومنذ بداية الحلقات الأولي ويتألق ذلك الممثل المبدع في تقديم تلك الشخصية الكادحة وله الكثير من المشاهد التي تكشف عن مواهبه وقدراته التمثيلية المتعددة وقدم مشهد من أروع المشاهد حينما يضطر للسرقة من أجل إطعام الأطفال الصغار الذين احتموا به ويبكي وتزرف دموعه بعد أن يشعر بالندم فالمشهد تختلط فيه عدة مشاعر وهنا صعوبته إلا أنه كممثل قدير استطاع بخبرته أن يصل مشاعره المختلطة للمشاهد .



الفنان عبد الرحيم حسن

الفنانة القديرة سلوي عثمان تشارك في مسلسلين ضمن دراما رمضان هما " البرنس " للنجم محمد رمضان والثاني هو " خيانة عهد " مع النجمة يسرا وتتألق في العملين لكنها كانت الأكثر تألقا في مسلسل " البرنس " في شخصية " سميحة " زوجة حامد البرنس والد محمد رمضان الذي جسد شخصيته " عبدالعزيز مخيون " وقدمت مشهدا من أكثر مشاهد المسلسل تأثيرا في المشاهدين لدرجة أن الجميع أشاد بها في هذا المشهد وأبدي الكثير من رواد السوشيال ميديا إعجابهم بهذا المشهد الذي تكتشف فيه سلوي عثمان أن أبنائهم هم وراء تدبير حادث لمقتل رضوان البرنس الذي ماتت فيه زوجته وابنه .



سلوي عثمان

في مسلسل بـ 100 وش يتألق الفنان شريف الدسوقي في شخصية " سباعي " أو " سبعبع " كما يناديه عصابة النصب التي يشارك فيها ، وللحق فإن هذا الممثل يمتلك الكثير من القدرات التمثيلية المتنوعة ففي الكوميديا تجده مبدعا وفي التراجيديا تجده مؤثرا فهو نموذج للفنان الشامل الذي ثقلت موهبته في عمله بالمسرح قبل الشهرة وللحق أيضا لإإن كل من خرج من عباءة المسرح يكون " غول " تمثيل كما يقال عليه في الوسط وهذا الممثل حصل من قبل علي جائزة افضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويمتلك الكثير والكثير وننتظره مستقبلا في أعمال ستظهر فيها مواهبه المتعددة وأوجهه الكثيرة في الشخصيات التي سيقدمها .



شريف الدسوقي (4)

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في نفس المسلسل " بـ 100 وش " يقدم الفنان محمد عبد العظيم شخصية " سامح " ذلك الموظف المرتشي الذي يشارك في عصابة " عمر وسكر " نيللي كريم وآسر ياسين ويظهر عبدالعظيم في ذلك العمل الكوميدي جانبا جديدا من قدراته كممثل وهو الجانب الكوميدي وهنا الفضل يرجع للمخرجة كاملة أبوذكري التي أسندت إليه هذا الدور " اللايت كوميدي " الذي تألق فيه بعيدا عن نوعية الأدوار التي كان يقدمها سابقا والتي كانت تحصره في أدوار الصعيدي أو الفلاح او القواد ولكن محمد عبدالعظيم يمتلك قدرات جبارة كممثل فهو ممثل معجون في المسرح وقدم الكثير من الشخصيات والاعمال الصعبة وهذا الدور في هذا المسلسل الناجح يضعه في منطقة جديدة ربما تفتح له أدوارا جديدة ويغير المخرجين من نوعية الأدوار التي اعتادوا أن يضعوه فيها فهو كانت بداياته في السينما مع المخرج محمد خان الذي اسند له بطولة فيلمه " كليفتي " ولكنه لم ينل حظه من الظهور الإعلامي واتوقع ان يكون هذا الممثل هو نجم الفترة القادمة وهو بالمناسبة أيضا يقدم شخصية مختلفة تماما في مسلسل " البرنس " وهي شخصية " هاشم " الجواهرجي طليق الفنانة نور .



محمد عبد العظيم

يقدم الفنان رمزي العدل في مسلسل " خيانة عهد شخصية " مجدي الصياد " باقتدار وبسلاسة شديدة في التمثيل وضبط تام في الانفعالات فأين ذلك الممثل القدير منذ فترة ؟ ولماذا لا يتواجد في مساحات اكبر وفي أعمال اكثر فظهوره الأول بالنسبة لي كان في فيلم " مولانا " وأبدع وتألق ونال إشادة كبيرة لكنه هنا في تلك الشخصية الشريرة الخائنة يقدم وجها آخر من الشر وهو وجه الشرير المبتسم والخائن والمتلون وهو لم يقدم الشخصية من الخارج بل تعمق في داخلها وقدم لنا الشرير الطبيعي فقد انتهي عصر الحواجب المعقودة والتكشيرة المستمرة فالشرير الحقيقي في زماننا اختلف كثيرا عن شرير السينما المصرية في زمن الأبيض والأسود والفنان القدير رمزي العدل يقدم الشرير الجديد الذي يذكرني ببيت الشعر الشهير لعنترة : (إِن الأفاعي وإِن لانَتْ ملامِسُها عند التقلبِ في أنيابِها العَطَبُ) فهكذا هو رمزي العدل الفنان القديرفي مسلسل " خيانة عهد " .



رمزي العدل 3

في مسلسل " الفتوة " يقدم أيضا الفنان القدير مجدي فكري شخصية " الأعور " الذي يقوم باختطاف " ليل " مي عمر في بداية حلقات مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال ويكشف فكري خلال المسلسل عن شريحة المهمشين الذين يعيشون في معاناة وعوز وحاجة ويضطرون لطرق كثيرة ملتوية من أجل الحياة وللحق قدم القدير مجدي فكري تلك الشخصية ببراعة شديدة وفي مشهد يكشف عن معاناته ومعانات من يعيشون معه هذا بالإضافة لمواهب الغنائية فقد قام بالغناء مع الفنان عادل الفار في مشهد بالمسلسل من أجمل المشاهد في الحلقات السابقة ، مجدي فكري فنان يستحق التواجد أكثر من ذلك في المسلسلات وفي السينما لأنه من أكثر فناني جيله موهبة وفي رأيي أنه لم يأخذ حقه حتي الآن كممثل مهم .



الفنان مجدي فكري

الفنان رياض الخولي من النجوم الكبار الذين أيضا تقف وتتأمل كل مشهد يظهر فيه ويقدم خلال مسلسل الفتوة شخصية " المعلم سيد اللبان " فتوة المدبح وهو من ضمن أشرار دراما رمضان الذين يقدمون الشر بمعلمة ولديه أداء سهل ممتنع ومقنع جدا في أي شخصية يقدمها وهنا في مسلسل " الفتوة " له أكثر من مشهد يظهر فيه قوته وجبروته كفتوة للمدبح لكنه في نفس الوقت يتحول لعاشق أمام " ليل " مي عمر طليقته التي يرغب في العودة إليها وتجمعهما مشاهد كثيرة تظهر خلالها براعته في الانتقال من الشر والجبروت للعاشق الولهان .