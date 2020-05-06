شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سمير عاطف يرد على منتقدى مسلسل " النهاية " ومن يتصيدون أخطائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما زاد الجدل حول عمل فني كلما تأكد صناعه بأنه عمل جيد، ويحمل الكثير من الرؤي ومنذ عرض البرومو الأول لمسلسل " النهاية " وقد اثير جدل كبير حول العمل ومع بداية عرضه زاد الجدل وأصبح المسلسل حديث الناس في كل الوطن العربي لأنه يناقش قضايا مصيرية مهمة .

مؤلف مسلسل " النهاية " السيناريست عمرو سمير عاطف يتابع بشغف كل ما يكتب أو يقال عن مسلسله الرمضاني ويبدو أن هناك من يتصيد ويحمل المسلسل معاني لا يحتملها ويعيدة كل البعد عن مضمونه ولذلك رد علي منتقديه ووضح لهم وجهة نظره عبر صفحته منذ قليل في " بوست " قال فيه :

" وارد جدا أن يكون عندك رأي ولما يمر وقت وتقدر تشوف أحسن انك يغيره لا ده غلط ولا عيب ولا نفاق ولا أي حاجه غير انك ببساطة بقيت اقدر علي انك تقيم الأمور ... فيه ناس عماله تطلع بوستات عمرها خمس وست سنين لدرجة ان فيه واحد جاب مقال كنت كاتبه من 11 سنه ومعظم الآراء اللي في البوستات دي انا دلوقتي شايف انها غلط لدرجة ان فيه منها انا دلوقتي مؤمن بعكسه وكل ده عشان يهاجموا المسلسل ويحملوه بمعاني لا يحتملها وبعيد كل البعد عنها.. من فضلك عايز تقيم عمل فني قيمه من خلال عناصره ومن حقك انه يعجبك او ما يعجبكش "

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بوست لعمرو سمير عاطف

مسلسل " النهاية " من المسلسلات التي نالت إعجاب المشاهدين وأبهرهم ضخامة الإنتاج في العمل القائم علي الخيال العلمي وهي تجربة تستحق التشجيع لتفردها في المنطقة العربية ومازال المسلسل يحقق نسب مشاهدة عالية جدا وأكبر دليل تصدره التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي والجدل المثار حوله ، فكل ذلك نجاح يحسب له ، ويكفي للعمل أنه يتوقع زوال العدو الصهيوني وعودة القدس لأصحابها ويحمل مضامين مستقبلية كلها أمل وتفاءل للمنطقة العربية وإلا لما ثارت إسرائيل وغضبت من أفكار المسلسل ومضامينه .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.