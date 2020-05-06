شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ 100 وش" الحلقة 13.. نيللى كريم تفكر فى عملية نصب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "بـ 100 وش" بمقابلة "سكر" نيللى كريم وشقيقتها نادية ووالدتهما إلى شخص يريد الارتباط بنادية وخطبتها، كما يعيش حمادة "إسلام إبراهيم" في حالة اكتئاب وحزن بسبب حبه الشديد لنادية شقيقه سكر ولكنها تحب شخص آخر، وتحاول صديقه سكر "زينب غريب" إقناعها بضرورة التفكير في عملية نصب جديدة من أجل تجهيز الكوافير الخاص بهما وافتتاحه، ولكن يحتاج إلى مزيد من الأموال.

وفى المشهد الثانى يذهب "عمر" آسر ياسين برفقة ماجى "علا رشدى" إلى حفل زواج صديقه، وهناك يلتقى عمر أصدقاءه وينشب خلاف مع عمر وصديقه وائل عمران بسبب شيرين حبيبة عمر السابقة، وفى مشهد آخر تحكى ماجى "علا رشدى" كيف قابلت عمر، قائلة: "أنا ماجى إسماعيل أمى اتوفت وانا في الجامعة وسافرت مع بابا أمريكا وعشت هناك، وبابا اتجوز أمريكانية كراهتها ونزلت القاهرة تانى ورجعت متعلمة مؤثرات بصرية، وده كلفنى فلوس كتير، وقابلت عمر فى إحدى الحفلات ولقيته شبهى جدا وبنفكر زى بعض وبقينا أكتر من الصحاب".

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.