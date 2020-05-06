شكرا لقرائتكم خبر عن فلانتينو الحلقة 13.. دلال عبد العزيز تتحول لكتلة من الأسمنت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "فلانتينو" تحول دلال عبد العزيز "عفاف عصمت" زوجة عادل إمام إلى كتلة من الأسمنت، وذلك بعدما أسقط عمال يقومون ببناء عمارة بجوار فيلتها الأسمنت الذي يتم استخدامه في البناء مما جعلها تتحول إلى كتلة من الأسمنت.

وقامت دلال عبد العزيز بالذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ورفضت أن تقوم بتغير ملابسها لإثبات الواقعة على العمال وهو الأمر الذي تسبب في عدم شرائها لشبكة ابنها "رفاعة"، حيث كانت تنتظرها خطيبة "رفاعة" ووالدها ليذهبوا لشراء الشبكة والاستعداد لحفل الزفاف.

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.