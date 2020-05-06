شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 13.. أحمد مجدى يتقدم لخطبة ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "فرصة تانية" بصمت ملك – ياسمين صبرى – بعد إعلان زياد – أحمد مجدى– حبه لها، وفى اليوم التالى تتغير معاملتها معه تماماً وتتجاهله وسط حيرة كبيرة منه جراء ما يحدث، ولكنها فجأة وأثناء خروجهما من الشركة وكل واحد فى سيارته تخبره بأنها موافقة.

يطارد زياد مريم بسيارته ولكنها ترفض الوقوف وفى النهاية تخبره بأنها ستتحدث معه عندما تصل المنزل، وفى نهاية اليوم يذهب زياد إلى منزلها ويرسل لها بوكيه ورد ويطلب منها مقابلته خارج المنزل وتخرج له لتخبره بأنها تحبه وأنها لم تقول ذلك مباشرة لأنها كانت متفاجئة، ويقرر زياد التقدم لخطبتها من والديها.

مريم – هبة مجدى تبدأ فى ملاعبة زوجها – دياب، وترسل له ظرفا به صورة أثناء تسلم شحنة المخدرات وسط حيرة كبيرة منه، وعندما يعود إلى المنزل تضع ظرف آخر به الصور أمام باب المنزل فيجده، ويطلب وضع الشحنة فى مخزن آخر إلا أن مريم كانت تراقب موبايله وسمعت المكالمة وعندما يعود إلى المنزل تفاجئه بسؤال: "هيا تجارة المخدرات بتكسب فلوس كتير؟".

يطلب الطيب من رشدى – أشرف زكى - نقل ابنته ريهام – أيتن عامر- إلى المستشفى لأنها تعانى من اكتئاب حاد وأن عقلها يرفض ما يحدث لها وأنها تحتاج لمتابعة أكثر لأن حالتها قد تجعلها تنتحر، وينصحه بايداعها فى مصحة نفسية ولكن رشدى يرفض خوفا على مستقبلها وكلام الناس، وتحاول ريهام الهرب من المنزل ولكنها تفشل.

Advertisements

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



















