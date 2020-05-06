شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جدة أولاد النجم عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل، رئيفة النورى، جدة أولاد النجم عمرو دياب، ووالدة زينة عاشور، حيث تم توديعها بكلمات رقيقة عبر حساباتهم بموقع انستجرام.

نشرت جانا دياب، فيديو قديم مع جدتها رئيفة النورى، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة :" أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا ".

وكتبت كنزى دياب، عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام:"إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتى رئيفة النورى وأسكنها فسيح جناته ، اللهم أنزل نورا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم أرحم غربتها وارحم شيبتها".



كنزى دياب

وأضافت:"اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها.. وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم".

Advertisements

وقال عبد الله عمرو دياب، عبر حسابهع بموقع على انستجرام:" سوف افتقدك اكثر مما تتخيل نرجو أن ترقد روحك في سلام تيتا".