شكرا لقرائتكم خبر عن تريند جديد لمسلسل "لما كنا صغيرين" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ربهام حجاج، ومحمود حميدة، وخالد النبوى، تريند تويتر الأكثر ‏تداولا فى مصر لليوم الثانى على التوالى، وجاء التريند على هاشتاج "‏لما كنا صغيرين مين اللى قتل نهى"؛ وذلك بعد اشتعال الأحداث وتشابكها فى الخط الرئيسى للحكاية ‏وهو قتل "نهى" نسرين أمين، وأصبحت كل شخوص المسلسل محل شك على اختلاف دوافعهم.

فما زال لغز مقتل "نهى" نسرين أمين محيرا، ومع كل ‏حلقة من حلقات المسلسل تدخل شخصية جديدة فى ‏دائرة الشك، ليصبح الجميع محل شك دون استثناء على اختلاف دوافع كل منهم، ‏إلى أن تتكشف أسرار ‏الجريمة مع الحلقة الأخيرة.‏

وتختلف دوافع كل شخصية لقتل "نهى" بدءا من "سليم" محمود حميدة الذى يتاجر فى المخدرات وبقتلها ‏يمكنه أن يثبت براءة معاونته ‏‏"صافى" المتهمة بالاتجار فى الكوكاكين، كما يطول الشك "حسن" نبيل ‏عيسى المتهم فى القضية بالفعل ودافعه لقتلها حملها منه دون ‏زواج، كما أن "يحيى" محمود حجازى متهم ‏بقتلها بأمر من محمود حميدة الذى يتحكم فيه بسبب إدمانه الكوكاكين‎.‎

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واستكمالا لدائرة الشك، يدخل أخيها الشيخ حامد ذلك الرجل المتدين ودافعه التخلص من عارها بعد حملها ‏دون زواج، بالإضافة إلى ‏‏"رضا" محمد يحيى الذى كان يحبها ويرغب فى الزواج منها وبمجرد معرفته ‏بعلاقتها الآثمة مع "حسن" تخلص منها‏‎.‎

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ودخل "ياسين" خالد النبوى فى دائرة الشك على لسان "دنيا" ريهام حجاج وذلك لوجود تاريخ من ‏الخلافات ‏بينه وبين أخيه "حسن" نبيل عيسى، المتهم فى القضية بالفعل، ولرفضه تقديم بلاغ رسمى فى ‏‏"سليم" يتهمه بجريمة القتل‏‎ .‎

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وراوغ أيمن سلامة مشاهدى المسلسل وأدخل "دنيا" ريهام حجاج فى دائرة الشك، بعد حوار دار ‏بينها ‏وبين خالد النبوى قال الأخير إن "سليم" يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود حجازى وإذا ‏تكلم سيتسبب فى أذى الكثيرين، ‏وستظهر براءة "حسن" نبيل عيسى، وهنا تبدو ملامح القلق على وجه ‏‏"دنيا" وكأنها تحمل سرًا قد يكشف الجانى، وبذلك يستمر ‏المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد على فى ‏مراوغة المشاهد وجعله يشك فى كل الشخصيات‎.‎

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة ‏الحياة الساعة 10:15 مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎‏ ‏