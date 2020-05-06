تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير باكيا: زيارة عائلية تسببت في إصابة جميع أقاربي بكورونا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني في السعودية ، بعدما فاجأ الممثل السعودي الشاب، عبدالله الجميري، الجمهور بإعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وأسرته.

وقال الجميري في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيروس أصاب عددا من أفراد عائلته، قبل أن تظهر عليه أعراض المرض.

وأوضح أنه قام بالذهاب برفقة والدته في زيارة إلى أخواله بمدينة جدية، بعد إصرار الوالدة على الزيارة، قائلة: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.

ولفت الفنان السعودي إلى أنه عندما عاد إلى المدينة المنورة بدأت تظهر عليه أعراض المرض، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة.

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وثبتت بعد ذلك إصابة عدد من أقاربه المتواجدين في جدة بالفيروس، الأمر الذي دفعه لإجراء فحص في المستشفى، وخضع للعزل في أحد الفنادق.

وتابع:"الخبر السيء أن اليوم تتصل على الوالدة وتقولى يا عبدالله اتأكد إصابتنا كلنا بالفيروس والحمد لله على كل حال.. الوالدة وجدى وخالاتي كلهم.. والشئ اللى قاعد يبكيني صدق إن الوالدة تقولي سامحنى يا وليدي أنا جبتلك المرض وقلت لأمي ياما إنتى اللى قولتي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأشار الجميري إلى أنه ينتظر حاليا النتيجة النهائية للفحص، والمقررة خلال يومين.

