تراند اليوم : حياة الفهد: لست نادمة.. ولن نكشف سر "أم هارون"

الفنانة المثيرة للجدل حياة الفهد، والتي تلعب دور البطولة، قالت : " إن المسلسل يخدم القضية الفلسطينية"، بحسب زعمها.
وأضافت في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط أنها ليست نادمة على الظهور في أم هارون ، وأن المسلسل لا يدعو لأي تطبيع، بل على العكس هو مساند للقضية الفلسطينية.
وأوضحت حياة الفهد أن مسلسل أم هارون لم يحدد الكويت كمسرح للأحداث بحيث ما يتم تداوله.
وكشفت الفهد في حديثها أننا لم نحدد البلد، ولكن الواقع أن اليهود وجدوا في دول عربية، وهذا ليس سرا.
وتابعت : " ولكن فضّلنا ألا نذكر أين المكان، مؤكدة أنها لم تندم مطلقا، بل كنت سعيدة بتقديمها مادة مختلفة عن كل أعمالها.
واستطردت الفهد في حديثها عن عرض دورها في أم هارون: إنني لم أتردد، بل تمهلت بالرد، قرأت وأعدت القراءة مرات عديدة حتى اقتنعت... صحيح أني اندهشت، لكن أعجبتني الفكرة"، بحسب قولها.
يذكر أن شخصية أم هارون في المسلسل مستوحاة من شخصية حقيقية تدعى " أم جان"، والتي ظهرت في مقاطع فيديو قديمة تتكلم العربية بلهجة مكسورة على عكس أم هارون في الدراما.